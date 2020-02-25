Совет безопасности Чехии советует гражданам страны отказаться от поездок в Ломбардию и Венето

В связи с распространением в Европе коронавируса премьер-министр Чехии Андрей Бабиш созвал вечером 25 февраля Совет безопасности республики. На данный момент в Чехии не было выявлено ни одного случая заражения вирусом Covid-19.
На итоговой пресс-конференции глава правительства рекомендовал гражданам Чехии воздержаться от поездок в итальянские регионы Ломбардия и Венето. Премьер-министр страны посоветовал в сложившейся ситуации взвешивать необходимость любых поездок за рубеж.
К настоящему моменту на севере Италии в результате заражения новым коронавирусом скончалось уже 11 человек; 322 инфицировано. К числу стран, где был выявлен Covid-19, 25 февраля присоединились Швейцария, Австрия и Хорватия.
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