Сотрудники Карлова университета покинут свою должность из-за непрозрачного финансирования чешско-китайских конференций

Бывший секретарь Чешско-китайского центра Карлова университета (UK) Mилош Балабан покинет свою должность на факультете социальных наук (FSV UK) из-за споров вокруг финансирования чешско-китайских конференций. Уволятся по собственному желанию по той же причине Либор Стейскал и Mирка Кортусова, сотрудники Центра по вопросам политики безопасности Института политологии Карлова университета.

Все трое сотрудников договорились о своем уходе с деканом FSV UK Алице Немцовой-Тейкаловой, сообщил пресс-секретарь факультета Якуб Ржиман.

Портал Aktuálně.cz в октябре сообщил, что Балабан лгал о финансировании чешско-китайских конференций. По словам организаторов форумов, «Балабан утверждал, что большую часть расходов платит сам центр, однако на деле конференции оплачивало посольство Китая в Праге».