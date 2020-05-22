Сотрудники больниц Марианске Лазне и Хеба заразились коронавирусом

В районе города Хеб на западе Чехии выявлено 298 инфицированных коронавирусом, из которых не менее 157 человек могли заразиться в медицинских учреждениях. В больнице курортного города Марианске Лазне с 9 апреля по 21 мая было госпитализировано 40 ковид-позитивных пациентов. По сообщению главного санитарного врача страны, «инфицирование произошло вместе с оказанием медицинской помощи». За этот период также коронавирусом заразилось 19 сотрудников из числа персонала и один врач, который их обследовал.

В больнице города Марианске Лазне в настоящее время госпитализировано 13 пациентов с Covid-19. В больнице города Хеб находится пять пациентов и 15 сотрудников с этим заболеванием, вызванным коронавирусом. По словам главного санитарного врача Чехии Ярмилы Ражовой, ситуацию с распространением эпидемии коронавируса в Хебе «удалось стабилизировать».