Сотрудники АЭС «Темелин» провели демонстрацию с требованием повышения зарплаты

Катерина Айзпурвит
17-12-2018
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Сотрудники АЭС «Темелин» провели 20-минутную демонстрацию протеста перед одним из зданий станции с требованием повышения зарплаты. Как сообщил агентству ČTK представитель профсоюза, свой акцией они хотят привлечь внимание к безуспешным, по их мнению, переговорам с руководством компании ČEZ, владельцем станции.

Профсоюзы требуют роста зарплат в следующем году на 13,8%, в то время как ČEZ предлагает повышение на 3,5%. Акция протеста не повлияла на обеспечение работы АЭС. Проведение подобной демонстрации на вторник, 18 декабря, запланировали сотрудники АЭС «Дукованы».

 
 
 
 
 
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