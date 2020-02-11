Сотрудниками университета им. Масарика открыт новый метод наблюдения за размножением растений

Ученые брненского исследовательского института CEITEC университета им. Масарика открыли новый метод наблюдения процессов в клетках растений, позволяющий в реальном времени проследить за всеми изменениями, предшествующими их размножению, например, за поэтапным развитием яйцеклетки в пестике растения. Результаты исследования команды под руководством Карела Ржигы были обнародованы в журнале e-Life.

Благодаря новому методу изучения растений можно будет определить, какую роль при их размножении играет повышенная температура, что в эпоху наступающего глобального потепления является предельно актуальным вопросом, сообщают сотрудники университета им. Масарика.