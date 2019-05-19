Сотни людей в Tерезине почтили память жертв нацистских преследований

Лорета Вашкова
19-05-2019
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На Национальном кладбище в Терезине в воскресенье состоялось традиционное собрание, участники которого почтили память жертв нацистских преследований. В Teрезин прибыли сотни людей, в том числе представители правительства Чехии, депутаты, сенаторы и свидетели событий военной поры. Бывший узник терезинского гетто Томан Брод в своей речи подчеркнул, что "прежде всего молодые люди не должны забывать об ужасах тоталитарных режимов, включая нацизм, и избегать чудивищной теории и практики коллективного осуждения".

В мероприятии, в ходе которого прозвучали христианская и еврейская молитвы, также приняли участие викарий епископа Ян Балик, главный раввин Чехии и Праги Карол Сидон, скауты, послы ряда государств и другие иностранцы.

В период 1940–1945 гг. нацисты лишили свободы и держали в застенках тюрьмы пражского гестапо в терезинской Малой крепости и концлагере Литомержице более 200000 человек - граждан многих стран Европы. На национальном кладбище находятся 2386 могил и несколько мест массового захоронения тысяч мужчин, женщин и детей.

Лорета Вашкова
19-05-2019
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