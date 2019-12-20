Сотни людей в краевых городах Чехии провели демонстрации за отставку премьер-министра Бабиша

Вечером 19 декабря сотни людей в краевых городах приняли участие в демонстрациях с требованием отставки премьер-министра Чехии Андрея Бабиша. На площади Брно собралось более 800 человек. В Ческе Будеёвице около 400 демонстрантов прошли по центру города под лозунгами «Рождество без Бабиша» и «Отставка».

На этой неделе это была уже третья протестная акция, организатором которых выступает движение «Миллион мгновений для демократии», прошла в Праге. Движение требует, чтобы концерн Agrofert, которым ранее владел Андрей Бабиш, вернул полученные евросубсидии и был лишен дальнейшего финансирования и госзаказов. Активисты напоминают об аудиторском заключении ЕС, которое подтверждает наличие конфликта интересов, и о возобновлении в Чехии расследования по делу «Гнездо аиста», обвиняемым по которому проходит премьер.

Председатель чешского правительства не отрицает право граждан выражать свое мнение, однако неоднократно сообщал, что не намерен под давлением протестов уходить в отставку.