Сотни людей протестовали в Праге против вторжения турецкой армии в Сирию

Против вторжения турецкой армии в Сирию на пражской площади им. Палацкого в понедельник, 21 октября, протестовало около 300 человек, сообщили организаторы демонстрации. Выступавшие критиковали представителей ЕС и США за их позицию в сложившейся ситуации и отмечали наличие жертв в результате этого опасного конфликта.

Aкцию протеста инициировала Чешская пиратская партия, которая планирует проведение подобных митингов в ближайшие дни также в других чешских городах.

Согласно данным чешского информагенства ČTK, в демонстрации приняли участие более 200 человек, которые также могли подписать петицию против турецкой военной операции в Сирии. Некоторые из них держали в руках курдские флаги и транспаранты с лозунгами в поддержку свободного Курдистана и осуждающими политику турецкого президента Р. Эрдогана.