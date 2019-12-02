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Сотни людей посетили мессу в память о шахтерах, погибших в декабре 2018 г.

Катерина Айзпурвит
02-12-2019
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1 декабря в г. Стонава прошло траурное богослужение в память о 12 польских и одном чешском шахтере, погибших 20 декабря 2018 г. в результате взрыва метана в шахте «ЧСМ» рядом с городом Карвина.

Около трехсот человек заполнили храм св. Марии Магдалины, среди которых были члены семей жертв представители предприятия и шахтеры в рабочей униформе. Священник перечислил имена жертв. Президенты Чехии и Польши направили в связи с годовщиной трагедии письма соболезнования.

 
 
 
 
 
 
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