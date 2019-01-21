Сотни чехов следили за полным лунным затмением в обсерваториях

Несмотря на морозную погоду, утром 21 января в чешские обсерватории пришли сотни посетителей, чтобы наблюдать за полным лунным затмением, когда спутник нашей планеты вошел в конус тени, отбрасываемой Землей, приобретя темно-красный оттенок. Затмение совпало с суперлунием, когда Луна подошла к Земле ближе обычного.

Астрономическое явление началось в 5 часов 41 минуту, продолжалось один час две минуты и завершилось в 6 часов 43 минуты. Полностью из тени Земли спутник вышел в 8 часов. Следующее полное лунное затмение с территории Чехии можно будет наблюдать только 7 сентября 2025 года.