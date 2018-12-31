Сотни чехов и словаков вместе отметили последний день года на горе Велка Яворжина

Лорета Вашкова
31-12-2018
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Даже неприветливая погода, туман и сильный ветер со снегом не помешали 31 декабря сотням чехов и словаков вместе отметить последний день уходящего года и пожелать друг другу счастья в наступающем году на горе Велка Яворжина (970 м), на чешско-словацкой границе в Карпатских горах. Идея совместных встреч появилась в 1992 году в знак протеста против разделения Чехословакии на два самостоятельных государства.

Представители двух народов самых разных возрастных категорий и в этом году приняли участие в традиционном мероприятии, которое ежегодно привлекает внимание нескольких тысяч участников из Чехии и Словакии, и, как всегда, вместе спели гимн.

 
 
 
 
 
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