Сотни человек собрались на Староместской площади Праги, чтобы отметить праздник «Микулаш»

На Староместской площади столицы сотни чешских семей и иностранных туристов отмечают «Микулаш» – праздник св. Николая, когда по традиции этот святой в сопровождении черта и ангела прогуливается по улицам чешских городов и поселков, раздавая детям конфеты. Чешский праздник проводится вечером 5 декабря, накануне дня Николая Угодника, который западные христиане отмечают 6 декабря. Праздник «Микулаш» не исчез в Чехии и во времена социализма и успешно конкурирует с Санта-Клаусом.

Центром празднования в Праге традиционно служит Староместская площадь, где на сцене рядом рождественской елкой появляется сам Микулаш и его свита, а также герои других сказок. В программе также выступление детского хора и рождественский концерт студентов Международной консерватории Прага.