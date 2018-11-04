Сотни болельщиков футбольного клуба «Славия» прошли по центру Праги

От двух до трех сотен болельщиков футбольного клуба «Славия» (Slavie) прошли по центру Праги, от Вацлавской площади, через площадь Республики и автомобильный туннель, до стадиона в районе Летна – место проведения матча с командой «Спарта» (Sparta). Шествие сопровождали десятки полицейских и спецтехника.

Полицейские указывали болельщикам, что, согласно закону, они не имеют права закрывать лица и использовать пиротехнику. Также полиция создала кордон, отделивший их от болельщиков «Спарты». В район Летна были направлены отряды конной полиции. На момент начала матча серьезных нарушений порядка зафиксировано не было.

Встреча завершилась вничью, со счетом 2:2, что позволяет «Славии» остаться на верхней строчке турнирной таблицы.