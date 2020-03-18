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Состояние пяти чешских пациентов с COVID-19 оценивается как тяжелое

Тимур Кашапов
18-03-2020
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Из 52 пациентов, госпитализированных в Чехии с COVID-19, пять находятся в тяжелом состоянии. Об этом заявил в Сенате министр здравоохранения Адам Войтех. Министр выразил убеждение, что ведомство активно борется с пандемией коронавируса, не дожидаясь развития ситуации в неблагоприятном направлении, подчеркнув при этом, что никакой недооценки ситуации не было. По его словам, в последние дни процентный рост заболевших в стране замедляется, что может вселять небольшой оптимизм.

Из-за угрозы распространения коронавируса чешские границы будут оставаться закрытыми вплоть до улучшения ситуации в соседних странах, заявил в верхней палате Парламента ЧР заместитель министра здравоохранения Роман Примула, который также возглавляет Центральный кризисный штаб. Примерно через десять дней, по его словам, сотрудники кризисного штаба оценят эффективность принятых мер.

 
 
 
 
 
 
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