Состояние пациента с COVID-19, получающего экспериментальный препарат Remdesivir, существенно улучшилось

Улучшилось состояние пациента, который в рамках лечения от COVID-19 получает экспериментальный препарат Remdesivir. Мужчина, госпитализированный во Всеобщую факультетскую больницу в Праге, находился в критическом состоянии и был подключен к аппарату искусственного кровообращения, однако на четвертый день лечения новым медикаментом его состояние улучшилось настолько, что такая поддержка более не требуется. При этом, как сообщают врачи, у больного повреждены легкие, и он по-прежнему подключен к ИВЛ.

Пациент включен в программу тестирования, которую проводит американская фармацевтическая компании Gilead Sciences. В начале января 2020 года она начала разработку лекарства от коронавируса COVID-19 под руководством чеха Томаша Цигларжа.

Remdesivir является антивирусным препаратом, тормозящим размножение вируса в организме. Изначально он предназначался для лечения болезни Эбола в Конго. Лекарство показало свою эффективность при лечении SARS и MERS, то есть болезней, которые вызывает родственный вид коронавируса.