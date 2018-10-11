Состоялось заседание рабочей группы по координации торгово-экономического сотрудничества между Чешской Республикой и Ульяновской областью

Тимур Кашапов
11-10-2018
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В Брно состоялось первое учредительное заседание рабочей группы по координации торгово-экономического сотрудничества между Чешской Республикой и Ульяновской областью, на котором обсуждались вопросы расширения взаимодействия. Чешскую сторону представлял директор департамента внешнеэкономической политики Министерства промышленности и торговли Чехии Мартин Поспишил, Ульяновскую область – председатель областного правительства Александр Смекалин.

По итогам заседания стало известно, что в Чехии будет открыто бизнес-представительство Ульяновской области, которое будет заниматься продвижением продукции, производимой ульяновскими компаниями. Стороны надеются, что этот шаг позволит увеличить экспорт продукции предприятий российского региона в Восточную Европу и страны ЕС к 2025 году в 2,5 раза.

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