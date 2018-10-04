Состоялось подписание Кромержижской декларации

В городе Кромержиж состоялась встреча спикеров нижних палат парламента Чехии, Словакии и Австрии Радека Вондрачека, Андрея Данко и Вольфганга Соботки. По ее итогам политики подписали Кромержижскую декларацию. Об этом сообщает Чешское телевидение.

Цель декларации – углубление сотрудничества ЧР, Словакии и Австрии, а также укрепление доверия граждан в демократические процессы и европейскую интеграцию. Представители трех стран также договорились об организации программы обмена сотрудников законодательных собраний.