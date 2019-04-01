Состоялась встреча президента и премьер-министра Чехии

Премьер-министр Андрей Бабиш встретился с президентом Милошем Земаном. Глава правительства отказался сообщать подробности встречи, его примеру последовала и администрация президента. Бабиш также не стал комментировать информацию издания Mladá fronta Dnes, согласно которой министр транспорта Дан Тек в ближайшее время по собственной инициативе покинет пост, а министра промышленности и торговли Марту Новакову сменит заместитель председателя Совета по исследованиям, разработкам и инновациям Карел Гавличек.

Вместе с тем, премьер высказался об инциденте, который произошел на прошлой неделе, когда представитель Тайваня должен был покинуть встречу иностранных инвесторов с представителями Министерства промышленности Чехии по просьбе посла Китая. «Марта Новакова объяснила, что это была ошибка ее подчиненных, и виновные понесут ответственность», - сказал Андрей Бабиш.