Состав «Славии» пополнили два футболиста

Тимур Кашапов
06-09-2018
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Пражская «Славия» объявила о переходе двух игроков – Ибрагима Траоре и Яна Матоушека. Экс-футболист «Злина» Траоре, по информации iSport.cz, будет играть за «Славию» на правах аренды.

Ян Матоушек, напротив, возвращается из аренды в «Пршибраме». За 19-летнего нападающего красно-белые отдали нападающего Муриса Мешановича, полузащитника Руслана Мингазова и защитника Лукаша Покорного.

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