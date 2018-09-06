Состав «Славии» пополнили два футболиста

Пражская «Славия» объявила о переходе двух игроков – Ибрагима Траоре и Яна Матоушека. Экс-футболист «Злина» Траоре, по информации iSport.cz, будет играть за «Славию» на правах аренды.
Ян Матоушек, напротив, возвращается из аренды в «Пршибраме». За 19-летнего нападающего красно-белые отдали нападающего Муриса Мешановича, полузащитника Руслана Мингазова и защитника Лукаша Покорного.
В Чехии растут объемы нелегального трудоустройства
Активистка Пражского Майдана: «Нас благодарят украинцы и бранят российские туристы»
Огонь по школьному автобусу – неудавшаяся попытка побега из ЧССР
Старинные чешские киноафиши на стенах Петропавловской крепости
Яков Гордин: «Пражская весна не была утопией»