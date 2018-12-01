Соратник В. Гавела: Джорж Буш-старший помог Чехии вернуться на Запад

После известия о смерти Джоржа Буша-старшего, скончавшегося на 95-м году жизни, бывший посол в США, соратник президента Гавела Александр Вондра отметил, что 41-й президент США существенно помог Чешской Республики пройти путь к обретению самостоятельности и демократизации. В интервью агентству ČTK Вондра отметил, что «этот политик в конце 1980-х гг. выступил против проектов Михаила Горбачева по ограничению свободы выбора стран Центральной и Восточной Европы при обеспечении своей безопасности».

«Он был единственным из западных политиков, кто отверг некоторые требования Михаила Горбачева… Другие в Западной Европе, вероятно, без колебаний готовы были на что угодно ради объединения Германии», – отметил он. Комментируя кончину Буша-старшего, Александр Вондра подчеркнул: «Ушел большой человек, аристократ политики», напомнив также, что Буша и Гавела связывала личная дружба.

Преемник Вондры на посту посла ЧР в СЩА Михаэл Жантовский назвал Буша-старшего «одним из последних настоящих джентльменов мировой политики». «Глядя на сегодняшних президентов, как в США, так и в других странах, включая нашу, видно, что их способ действий и стиль совершенно иные», – отметил он в интервью Чешскому телевидению.

Джорж Буш-старший побывал в Чехословакии в ноябре 1990 г. Его выступление на Вацлавской площади Праги, в котором он напомнил о событиях 1968 года, собрало более 100 тысяч человек. Еще раз 41-й президент США посетил Прагу в 1999 году, когда отмечалось 10-летие «бархатной» революции.