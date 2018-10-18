Сообщение МИДа ЧР вызвало бурную дискуссию в соцсетях

Сообщение МИДа ЧР с соболезнованиями семьям жертв и пострадавшим в результате атаки на политехнический колледж в Керчи, в результате которой погибли как минимум 18 человек, 53 пострадали, стал причиной оживленной дискуссии в чешских соцсетях. Предметом обсуждения оказалось высказывание внешнеполитического ведомства, что «трагедия произошла в украинском Крыму».

Некоторые пользователи поставили под сомнение территориальную принадлежность Крыма, который был аннексирован Россией в 2014 году. «Мы так указали и ничего особенно в этом сообщении нет», - прокомментировала дискуссию в интервью серверу Novinky.cz пресс-секретарь Министерства иностранных дел Чехии Михаэла Лагронова.

Официальная Прага не признает окккупацию Крыма. Вместе с тем, президент страны Милош Земан, отвечая на вопросы депутатов Парламентской ассамблеи Совета Европы в 2017 году, назвал присоединение полуострова к России «свершившимся фактом». Но, по его мнению, в случае диалога между Киевом и Москвой «можно задуматься о компенсации за Крым, финансовой компенсации или же компенсации в форме поставок нефти или газа». Обе стороны отвергли предложение президента Чехии.