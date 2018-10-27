Солдаты присягали на верность отечеству

Торжественная присяга на верность Чешской Республике, которую в Пражском Граде принесли молодые военные, полицейские и пожарные в субботу 27 октября, открыла празднование 100-летия со дня основания независимой Чехословакии. Созданное в 1918 году государство, стало предшественником современных Чехии и Словакии.

Президент Чехии Милош Земан, выступивший перед собравшимися с речью, вспомнил о четырех погибших в этом году в Афганистане чешских военнослужащих, подчеркнув, что они пали в сражении с террористическим движением Талибан. Глава государства сделал акцент на том, что миссия, в которой участвуют военные, направлена на предотвращение появления в Афганистане нового террористического центра. Присутствие миротворческих сил в этой стране, Милош Земан считает превентивной мерой, препятствующей нападениям на цивилизованные государства. В своей речи глава Чешской Республики вновь напомнил, что с террористами не ведут переговоров, не отступают, а сражаются с ними. Милош Земан выразил также уверенность, что чешские солдаты, отправляющиеся в заграничные миссии, будут верными своей присяге.