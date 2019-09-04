Сокращение налоговых доходов грозит несоблюдением планового бюджетного дефицита

Национальный бюджетный совет озвучил предупреждение, касающееся дефицита государственной кассы текущего года. По мнению членов Совета, если не прекратится наблюдаемое в настоящее время снижение налоговых доходов государственной кассы, то под угрозой может оказаться соблюдение планового 40-миллиардного (154 миллиона евро) бюджетного дефицита Чехии.

Если такая ситуация настанет, Национальный бюджетный совет рекомендует правительству сократить текущие расходы. Совет также рекомендует заняться изменением параметров пенсионной системы. По мнению специалистов, корректировку возрастного лимита необходимо осуществить исходя из актуального показателя средней продолжительности жизни.