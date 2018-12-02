Согласно опросу, 60% чехов готовят рождественское печенье своими руками

Катерина Айзпурвит
02-12-2018
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Согласно опросу, проведенному агентством Ipsos по заказу торговой сети Albert, почти 60% чехов делают рождественское печенье дома, используя для этого чаще всего свободное время в течение рабочей недели. Две трети респондентов сообщили, что самостоятельно готовят тесто.

Перед Рождеством в несколько раз повышается продажа игредиентов для традиционного печенья, таких как мука, сахар, жиры, яйца, орехи. Наибольшей популярностью пользуется печенье «Линцер» (linecké) и ванильные рогалики. Также растут продажи печенья в кондитерских, пекарнях и Интернет-магазинах. Рождественское печенье (cukroví) символизирует изобилие наступающего года.

 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 