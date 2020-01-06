Архив передач

Соцопрос показал: главной угрозой безопасности чехи считают террористов и беженцев

Ирина Ручкина
06-01-2020
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Согласно результатом социлигического опроса Центра изучения общественного мнения CVVM, более половины чехов главной угрозой миру и безопасности считают террористов, международную организованную преступность и беженцев. В то же время, опрос показал, что жители Чехии гораздо в меньшей степени боятся иностранных спецслужб, ультраправых и левых группировок и иностранцев, долгое время проживающих в Чешской Республике.

Террористические группировки считают серьезной угрозой 58% респондентов, а мигрантов – 54%. Терроризм все еще возвглавляет список основных угроз, хотя количество человек, опасающихся терроризма, в последние годы существенно снизилось – в 2015 году тероризм считали главной угрозой 81% населения.

 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
 