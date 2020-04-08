Социальные заведения получат подаренный материал на сумму 15 миллионов крон

Ассоциация социальных заведений Чехии начала перераспределять медицинский материал и средства индивидуальной защиты, подаренные Ассоциации частным сектором. Маски, респираторы, дезинфекция для рук, одноразовые перчатки, витамины и продовольственные пайки на общую сумму 15 миллионов крон будут отправлены в 800 социальных заведений Чешской Республики.

«Поднялась огромная волна солидарности со стороны отдельных жителей, а также фирм, которым небезразлична судьба клиентов социальных заведений»,- сообщил президент Ассоциации Иржи Горецки.

Желающие прийти на помощь могут сделать это и в будущем посредством платформы на www.socialnimsluzbam.cz.