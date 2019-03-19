Социальное жилье обойдется почти в 80 миллиардов крон

На создание фонда социальных квартир, которые бы нуждающимся гражданам в аренду предоставлялись местными администрациями, необходимо выделить не менее 76,2 миллиарда крон (около 3 миллиардов евро) без учета НДС. Соответствующие расчеты опубликовало Министерство регионального развития. Причем окончательная сумма будет выше, так как для примерного вычисления объемов инвестиций были использованы данные о ценах за квадратный метр 2017 года.

С целью создания фонда социальных квартир ежегодно предполагается выделять на реализацию плана по 2 миллиарда крон (77 миллионов евро).