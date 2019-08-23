Социалисты не будут блокировать обсуждение жалобы на президента Чехии

Антон Каймаков
23-08-2019
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Парламентская фракция Чешской социал-демократической партии, входящей в состав правящей коалиции, не намерена блокировать обсуждение в Палате депутатов проекта конституционной жалобы на президента Чехии Милоша Земана.

Информация была предана огласке после заседания социал-демократических законодателей. Фракция социалистов насчитывает пятнадцати человек.

 
 
 
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