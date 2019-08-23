Социалисты не будут блокировать обсуждение жалобы на президента Чехии

Парламентская фракция Чешской социал-демократической партии, входящей в состав правящей коалиции, не намерена блокировать обсуждение в Палате депутатов проекта конституционной жалобы на президента Чехии Милоша Земана.
Информация была предана огласке после заседания социал-демократических законодателей. Фракция социалистов насчитывает пятнадцати человек.
Россияне на Параде гордости в Праге: боязнь и отдушина
Мэр Праги вновь отказался вернуть мемориальную доску маршалу Коневу на здание ратуши
Петиция за переименование площади у российского посольства в честь Бориса Немцова
В Чехии достали из-под сукна дело афганца, не пережившего «тактический допрос»
Тевтонский орден продолжает добиваться права на владение замком Боузов