Социалисты не будут блокировать обсуждение жалобы на президента Чехии

Парламентская фракция Чешской социал-демократической партии, входящей в состав правящей коалиции, не намерена блокировать обсуждение в Палате депутатов проекта конституционной жалобы на президента Чехии Милоша Земана.

Информация была предана огласке после заседания социал-демократических законодателей. Фракция социалистов насчитывает пятнадцати человек.