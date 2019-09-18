Social Watch: Чехия остается страной дешевой рабочей силы и неравных возможностей

Катерина Айзпурвит
18-09-2019
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Согласно докладу, опубликованному чешским филиалом международной правозащитной организации Social Watch, чешская экономика «по-прежнему находится в капкане дешевой рабочей силы», в стране сохраняется неравенство в оплате труда мужчин и женщин и в доступе к образованию. Специалисты указывают на угрожающе большое количество должников. Правительство не предпринимает никаких шагов для предотвращения климатических изменений, сообщает Social Watch.

По мнению организации, занимающейся правами человека и борьбой с бедностью, в Чехии отсутствует долгосрочная стратегия по решению данных проблем, а улучшению ситуации способствуют внешние факторы, а не деятельность внутри страны.

 
 
 
 
 
 
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