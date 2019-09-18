Social Watch: Чехия остается страной дешевой рабочей силы и неравных возможностей

Согласно докладу, опубликованному чешским филиалом международной правозащитной организации Social Watch, чешская экономика «по-прежнему находится в капкане дешевой рабочей силы», в стране сохраняется неравенство в оплате труда мужчин и женщин и в доступе к образованию. Специалисты указывают на угрожающе большое количество должников. Правительство не предпринимает никаких шагов для предотвращения климатических изменений, сообщает Social Watch.
По мнению организации, занимающейся правами человека и борьбой с бедностью, в Чехии отсутствует долгосрочная стратегия по решению данных проблем, а улучшению ситуации способствуют внешние факторы, а не деятельность внутри страны.
Украинцам на рынке труда Чехии начинают конкурировать работники из экзотических стран
Чешские политики требуют извинений за слова Мединского о «гауляйтере», а дочь Конева хочет перенести памятник в Россию
Велопробег Пльзень-Африка. 18 тыс. км в одиночку
Прага не хочет оставаться «столицей алкотуризма»
Министр культуры России назвал старосту района Праги нацистом