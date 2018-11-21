Социал-демократы выступают за проведение внеочередных парламентских выборов

Председатель участвующих в правящей коалиции социал-демократов Ян Гамачек, заявил о готовности его партии поддержать роспуск Нижней палаты Парламента Чешской Республики и проведение внеочередных выборов.

Председатель участвующих в правящей коалиции социал-демократов Ян Гамачек, заявил о готовности его партии поддержать роспуск Нижней палаты Парламента Чешской Республики и проведение внеочередных выборов.

Руководство социал-демократов, по словам Яна Гамачека, обсудив дело о возможном похищении сына премьера и предположения о причастности к нему непосредственно главы кабинета министров, а также требование оппозиции выразить коалиционному правительству вотум недоверия, пришло к выводу о необходимости проведения новых парламентских выборов. «Личные проблемы премьера отягощают правительство до такой степени, что лучшим выходом из сложившейся ситуации было бы выдвижение новой кандидатуры на пост главы кабинета. Однако мы все знаем, какого ответа можно в этом случае ожидать от движения ANO», – подчеркнул председатель социал-демократов.

Отставка правительства или же вотум недоверия, заявил Ян Гамачек, ничего не решают, поэтому избиратели должны «вновь перетасовать колоду». Социал-демократы готовы поднять руки за роспуск Палаты депутатов. Во время голосования о недоверии действующему правительству они намерены покинуть зал заседаний.