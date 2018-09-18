Социал-демократы выдвинут на пост главы МИД дипломата Томаша Петршичка

Эва Туречкова
18-09-2018
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Чешская социал-демократическая партия (ČSSD) выдвинет на пост главы Министерства иностранных дел действующего замминистра Томаша Петршичка, сообщает чешское информагентство ЧТК со ссылкой на «Чешское телевидение».

Напомним, что внешнеполитическим ведомством временно руководит министр внутренних дел и председатель ČSSD Ян Гамачек, так как президент Милош Земан отказался назначить на эту должность кандидата от ČSSD Мирослава Похе.

Петршичек ранее занимал пост ассистента Похе, с 2014 года работал в Европейском парламенте. Баллотируется от социал-демократической партии на выборах в органы местного самоуправления, которые в стране пройдут в начале октября.

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