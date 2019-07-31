Социал-демократы требуют увеличения бюджета на 20 миллиардов крон

Руководство Социал-демократической партии (ČSSD) в рамках дискуссий о формировании бюджета на будущий год заявило о своих требованиях. Пять ведомств, управляемых министрами от ČSSD, по словам главы партии Яна Гамачека, нуждаются в дополнительных 20 миллиардах крон (800 млн евро).
Проект бюджета, подготовленный министром финансов Аленой Шиллеровой, «не реалистичен и не дает возможности выполнить обещания, заявленные в рамках программных приоритетов правительства», считает руководство Социал-демократической партии.
Министр Шиллерова заявила, что готова к диалогу, однако все требования удовлетворить не удастся, отметила глава финансового ведомства.
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