Социал-демократы решают, кто возглавит Минкульт

Эва Туречкова
17-05-2019
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Чешская социал-демократическая партия занялась решением вопроса, кого назначить на должность уходящего с поста министра культуры Антонина Станека.

В качестве главных претендентов на кресло называются Иван Крейчи, глава Совета по радио- и телевещанию, а также Иржи Митачек, генеральный директор Моравского земского музея.

Некоторые СМИ упоминают в этой связи также имя бывшего главы МИД Чехии Любомира Заоралека. Председатель социал-демократической партии Ян Гамачек намерен предварительно обсудить возможные кандидатуры с президентом Милошом Земаном, пишет издание Lidové noviny.

Напомним, что волна критики в адрес уходящего министра, социал-демократа Антонина Станека поднялась в результате снятия им в середине апреля с занимаемых должностей директоров Национальной галереи Праги и музея Оломоуца.

 
 
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