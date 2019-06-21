Социал-демократы продвигают запрет на списывание инвестиций в дорогие автомобили с налогов

Антон Каймаков
21-06-2019 oбновлено
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Партия социал-демократов, входящая в чешскую правящую коалицию, предлагает запретить предпринимателям списывать с налогов расходы на приобретение дорогих автомобилей. В качестве лимита названа сумма – 900 тысяч крон (34,5 тысячи евро). Об этом заявил председатель социал-демократов Ян Гамачек. По его словам, нововведение могло бы принести государственному бюджету прибыль в объеме нескольких миллиардов крон.

Действующие в настоящее время в Чехии правила не ограничивают стоимость приобретаемого предпринимателем автомобиля, которую потом можно списать с налогов в качестве вложений в развитие своего бизнеса.

 
 
 
 
 
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