Социал-демократы продвигают запрет на списывание инвестиций в дорогие автомобили с налогов

Партия социал-демократов, входящая в чешскую правящую коалицию, предлагает запретить предпринимателям списывать с налогов расходы на приобретение дорогих автомобилей. В качестве лимита названа сумма – 900 тысяч крон (34,5 тысячи евро). Об этом заявил председатель социал-демократов Ян Гамачек. По его словам, нововведение могло бы принести государственному бюджету прибыль в объеме нескольких миллиардов крон.

Действующие в настоящее время в Чехии правила не ограничивают стоимость приобретаемого предпринимателем автомобиля, которую потом можно списать с налогов в качестве вложений в развитие своего бизнеса.