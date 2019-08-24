Социал-демократы приняли решение остаться в кабинете А. Бабиша, несмотря на проблемы с назначением министра культуры

Катерина Айзпурвит
24-08-2019
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На заседании, состоявшемся вечером 23 августа, руководство коалиционной чешской социал-демократической партии приняло решение остаться в составе правительства, возглавляемого Андреем Бабишем. За выход из кабинета было подано 11 голосов, 23 проголосовали против.

Кризис в коалиции социал-демократов и движения ANO, лидером которого является премьер Андрей Бабиш, был вызван длившимися три месяца спорами, связанными с о сменой министра культуры, портфелем которого, согласно договору, распоряжается ЧСДП. Президент Милош Земан не назначил главой Минкульта представленного премьером кандидата от социал-демократов Михала Шмарду. В итоге на эту должность будет утвержден социал-демократ Любомир Заоралек. Оппозиция внутри ЧСДП критикует решение руководства партии оставаться в правящем кабинете.

 
 
 
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