Социал-демократы приняли решение остаться в кабинете А. Бабиша, несмотря на проблемы с назначением министра культуры

На заседании, состоявшемся вечером 23 августа, руководство коалиционной чешской социал-демократической партии приняло решение остаться в составе правительства, возглавляемого Андреем Бабишем. За выход из кабинета было подано 11 голосов, 23 проголосовали против.

Кризис в коалиции социал-демократов и движения ANO, лидером которого является премьер Андрей Бабиш, был вызван длившимися три месяца спорами, связанными с о сменой министра культуры, портфелем которого, согласно договору, распоряжается ЧСДП. Президент Милош Земан не назначил главой Минкульта представленного премьером кандидата от социал-демократов Михала Шмарду. В итоге на эту должность будет утвержден социал-демократ Любомир Заоралек. Оппозиция внутри ЧСДП критикует решение руководства партии оставаться в правящем кабинете.