Архив передач

Социал-демократы предлагают из-за спада экономики снизить зарплаты высших чиновников

Эва Туречкова
13-05-2020
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Чешская социал-демократическая партия намерена предложить в связи с ожидаемым замедлением экономики уменьшение зарплат чиновников высшего эшелона власти. Базовая зарплата министров, депутатов и сенаторов, по мнению представителей партии ČSSD не должна более чем в пять раз превышать минимальный оклад.

В настоящее время, зарплаты чешских законодателей стартуют на 90 800 кронах, председатели обеих палат парламента получают четверть миллиона крон в месяц. МРОТ составляет 14 600 крон.

 
 
 
 
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