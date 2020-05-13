Социал-демократы предлагают из-за спада экономики снизить зарплаты высших чиновников

Чешская социал-демократическая партия намерена предложить в связи с ожидаемым замедлением экономики уменьшение зарплат чиновников высшего эшелона власти. Базовая зарплата министров, депутатов и сенаторов, по мнению представителей партии ČSSD не должна более чем в пять раз превышать минимальный оклад.

В настоящее время, зарплаты чешских законодателей стартуют на 90 800 кронах, председатели обеих палат парламента получают четверть миллиона крон в месяц. МРОТ составляет 14 600 крон.