Социал-демократы поддержат повышение минимальной зарплаты на 1200 крон

Как сообщила в интервью «Чешскому телевидению» министр труда Яна Малачова, на заседании коалиционного правительства социал-демократы внесли предложение о повышении минимальной заработной платы на 1200 крон (около 47 евро) в месяц. При этом ранее ЧСДП поддерживала предложение профсоюзов об увеличении в размере 1500 крон (58 евро). Лидер движения ANO и премьер-министр Андрей Бабиш предлагал повышение в размере 1000 крон (39 евро).

В случае принятия предложенного социал-демократами повышения минимальная зарплата в стране составит 13 400 крон (около 525 евро).