Социал-демократы поддержали главу партии Гамачека

Эва Туречкова
20-10-2018 oбновлено
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Центральный исполнительный комитет Чешской социал-демократической партии объявил вотум доверия действующему председателю ČSSD Яну Гамачеку. Главу партии ранее поддержали также члены социал-демократической фракции в Парламенте.

ČSSD переживает внутрипартийный кризис, в том числе из-за неудовлетворительных результатов на недавних выборах в органы местного самоуправления. Ряд влиятельных членов партии призывал к выходу ČSSD из состава правительства, другие требовали смены руководства. Ни одно из названных предложений в Градце-Кралове поддержки не получило.

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