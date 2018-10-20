Социал-демократы поддержали главу партии Гамачека

Центральный исполнительный комитет Чешской социал-демократической партии объявил вотум доверия действующему председателю ČSSD Яну Гамачеку. Главу партии ранее поддержали также члены социал-демократической фракции в Парламенте.

ČSSD переживает внутрипартийный кризис, в том числе из-за неудовлетворительных результатов на недавних выборах в органы местного самоуправления. Ряд влиятельных членов партии призывал к выходу ČSSD из состава правительства, другие требовали смены руководства. Ни одно из названных предложений в Градце-Кралове поддержки не получило.