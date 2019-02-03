Социал-демократы планирует продолжить с ANO переговоры по введению в школах бесплатных обедов

Чешская социал демократическая партия рассчитывает на продолжение переговоров с ANO, своими союзниками по коалиции, о введении для школьников бесплатных обедов. Об этом сообщил в воскресном телеинтервью председатель ЧСДП Ян Гамачек. В январе коалиция уже пришла к договоренности, что бесплатное питание в школах будут получать учащиеся из малообеспеченных семей.

Социал-демократы выступают за введение бесплатных обедов для всех без исключения младшеклассников и воспитанников детских садов. В случае принятия данного проекта расходы государственного бюджета составят 5,4 млрд крон (около 210 млн евро).