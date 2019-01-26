Социал-демократы обсудят идею переименования партии

Эва Туречкова
26-01-2019
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Чешская социал-демократическая партия на своем мартовском съезде намерена обсудить предложение, поступившее от рабочей группы под руководством зампредседателя Мартина Нетолицкого – упростить официальное название партии и переименовать ее на «Социальную демократию».

Как сообщил пресс-секретарь партии Петр Вурбс, глава социал-демократов Ян Гамачек с озвученным предложением не согласен.

Чешская социал-демократическая партия была основана в 1878 году (как Чешская социал-демократическая партия в Австрии), и является самым старым политическим объединением в стране.

 
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