Социал-демократы обсудят идею переименования партии

Чешская социал-демократическая партия на своем мартовском съезде намерена обсудить предложение, поступившее от рабочей группы под руководством зампредседателя Мартина Нетолицкого – упростить официальное название партии и переименовать ее на «Социальную демократию».

Как сообщил пресс-секретарь партии Петр Вурбс, глава социал-демократов Ян Гамачек с озвученным предложением не согласен.

Чешская социал-демократическая партия была основана в 1878 году (как Чешская социал-демократическая партия в Австрии), и является самым старым политическим объединением в стране.