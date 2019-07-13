Социал-демократы не пришли к единому мнению по поводу выхода из правительства

Социал-демократическая партия не пришла к единому мнению относительно действий в затянувшемся конфликте по поводу смены министра культуры. Часть партийных лидеров призывает покинуть правительство, если коалиционное соглашение не будет полностью выполнено. На понедельник, 15 июля, намечено собрание руководства партии данному вопросу.

Решение социал-демократов сменить министра культуры было заблокировано президентом Милошем Земаном, который сначала отказался принять отставку действующего министра, а затем проигнорировал просьбу премьера Андрея Бабиша об его увольнении и замене на кандидата, выбранного социал-демократической партией.

Согласно коалиционному соглашению между движением ANO и социал-демократами, каждая партия имеет право самостоятельно решать, кому передавать министерские портфели, имеющиеся в их распоряжении.