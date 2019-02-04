Социал-демократы не поддерживают план сплошного сокращения бюджетников

Антон Каймаков
04-02-2019
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Социал-демократические министры не намерены без надлежащего анализа поддерживать план министра финансов Алены Шиллеровой по 10-процентному сокращению общего количества бюджетных работников. Прежде чем сокращать штат госслужащих, по мнению главы МВД Яна Гамачека, необходимо сначала определить то, чем государство уже не будет заниматься. Сокращение 100 человек в Отделе миграционной политики Министерства внутренних дел, привел пример Ян Гамачек, означало бы полный отказ от реализации всех с этим связанных планов. «Вероятно, невозможно уволить и каждого десятого санинспектора, когда мы в них остро нуждаемся, чтобы решить проблему, связанную с поставками из Польши», – напомнил глава МВД о проникновении на чешский рынок 300 килограммов гнилой говядины.

 
 
 
 
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