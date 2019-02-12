Социал-демократы и профсоюзы выступили против сокращения количества бюджетников

Эва Туречкова
12-02-2019
Отослать электронной почтой
Версия для печати
Подписаться на RSS

Глава социал-демократической парламентской фракции Ян Хвойка, а также председатель Чешско-моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стржедула во вторник резко осудили план министра финансов Алены Шиллеровой сократить в следующем году количество госслужащих на десять процентов.

Сокращение не коснется лишь личного состава вооруженных сил и работников в сфере образования, заявила министр в пятницу после заседания коалиционного совета.

По данным за третий квартал прошлого года, в стране насчитывалось 670 тысяч бюджетников.

 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 
 
 
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
 
 
 
 
 
 