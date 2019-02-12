Социал-демократы и профсоюзы выступили против сокращения количества бюджетников

Глава социал-демократической парламентской фракции Ян Хвойка, а также председатель Чешско-моравской конфедерации профсоюзов Йозеф Стржедула во вторник резко осудили план министра финансов Алены Шиллеровой сократить в следующем году количество госслужащих на десять процентов.

Сокращение не коснется лишь личного состава вооруженных сил и работников в сфере образования, заявила министр в пятницу после заседания коалиционного совета.

По данным за третий квартал прошлого года, в стране насчитывалось 670 тысяч бюджетников.