Социал-демократы будут добиваться повышения пенсий в 2021 г. на 1000 крон

Как сообщил в телеинтервью председатель социал-демократов Ян Хвойка, его партия будет добиваться повышения пенсионных выплат сверх положенной валоризации доходов. Хвойка считает, что пенсии необходимо поднять на 1000 крон (около 40 евро) вместо установленных с учетом валоризации 750 крон (около 30 евро). По мнению главы социал-демократов, рост пенсий должен превышать инфляцию.

В 2020 г. пенсии выросли в среднем на 900 крон (примерно 35 евро), что на 151 крону выше, чем установленная законом валоризация. Средняя пенсия в Чехии составляет 14 326 крон (чуть более 570 евро). Кабинет Андрея Бабиша обещает, что в 2021 г. средний уровень пенсионных выплат достигнет 15 000 крон.