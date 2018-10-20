Социал-демократические депутаты поддержали главу партии Гамачека

Эва Туречкова
20-10-2018
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Социал-демократические депутаты во время заседания фракции в Градце-Кралове выразили поддержку главе ČSSD Яну Гамачеку. Встреча законодателей прошла в преддверии субботнего заседания Центрального исполнительного комитета партии, в ходе которого состоится голосование о вотуме доверия действующему председателю ČSSD.

Социал-демократы переживают внутрипартийный кризис, в том числе из-за неудовлетворительных результатов на недавних выборах в органы местного самоуправления. Ряд влиятельных членов партии призывает к выходу ČSSD из состава правительства, другие требуют смены руководства. Ни одно из указанных предложений в Градце-Кралове поддержки не получило.

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