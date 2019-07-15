Социал-демократическая партия решает, оставаться ли ей в составе правящей коалиции

Руководство Социал-демократической партии (ČSSD) на своем заседании в понедельник, 15 июля, должно принять решение, выйдет ли ČSSD из состава правительства меньшинства Андрея Бабиша. Политический кризис возник после того, как президент Милош Земан вопреки установленным конституцией порядкам необоснованно затянул процесс снятия с должности министра культуры Антонина Станека, и назначения на его место зампредседателя Социал-демократической партии Михала Шмарды. Президент увольнять Станека отказывался. После повторных прошений со стороны главы правительства Земан с изменениями на посту Минкульта согласился, однако назначать новым министром Михала Шмарду он не намерен. Социал-демократы, в свою очередь, настаивают на кандидатуре Шмарды. Напомним, что согласно чешской Конституции президент обязан уволить министра с должности, если этого требует премьер. В основном законе, однако, не оговорены сроки, в течение которых это должно произойти.