Социал-демократическая партия на данный момент остается в составе правящей коалиции

Руководство Социал-демократической партии (ČSSD) на своем заседании в понедельник, 15 июля, приняло решение на данный момент остаться в составе правительства меньшинства Андрея Бабиша. По первым сообщениям, появившимся в СМИ еще во время дискуссии в Лидовом доме - штаб-квартире партии, социал-демократы намерены оставить окончательное решение за своим лидером Яном Гамачеком. Соответствующее постановление поддержали 37 из 42 членов руководства ČSSD.

Социал-демократы призвали премьера Бабиша, чтобы тот, опираясь на свои конституционные права, гарантировал смену на посту мнистра культуры в соответствии с коалиционным соглашением.

Политический кризис возник после того, как президент Милош Земан вопреки установленным конституцией порядкам необоснованно затянул процесс снятия с должности министра культуры Антонина Станека, и назначения на его место зампредседателя Социал-демократической партии Михала Шмарды. Президент увольнять Станека отказывался. После повторных прошений со стороны главы правительства Земан с изменениями на посту Минкульта согласился, однако назначать новым министром Михала Шмарду он не намерен. Социал-демократы, в свою очередь, настаивают на кандидатуре Шмарды.

Напомним, что согласно чешской Конституции президент обязан уволить министра с должности, если этого требует премьер. В основном законе, однако, не оговорены сроки, в течение которых это должно произойти.