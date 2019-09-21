Социал-демократам не удалось исключить из своих рядов внутрипартийного бунтовщика

Руководству социал-демократов, являющихся частью правящей коалиции, не удалось исключить из партийных рядов депутата Ярослава Фолдыну, выступающего с открытой критикой Чешской социал-демократической партии. За исключение депутата проголосовало 29 человек, а против 32. Необходимый для принятия решения кворум по выдвинутому предложению составлял – 31 голос.

Инициатором голосования за исключение Ярослава Фолдыны являлся председатель социал-демократов Ян Гамачек. Ему не нравится то, что депутат-бунтовщик в СМИ открыто критикует социал-демократических министров труда и иностранных дел, а также проевропейскую ориентацию партии. Кроме этого Ярослав Фолдына остро высказывается в адрес меньшинств и ЛГБТ-сообщества. Заявил депутат также о своей готовности поддержать «реконструированное правительство премьера Андрея Бабиша», если его родная партия покинет правительство. Возмущение главы социал-демократов возмутило и заявление Фолдыны о том, что его партия намерена воспользоваться тайным голосованием по поводу подачи конституционной жалобы на президента Земана с целью «поторговать своими голосами».

Напомним, что недавно социал-демократ Ярослав Фолдына принимал участие в пражской демонстрации за сохранение пражского памятника советскому маршалу Коневу и каждый год во время мотопробега по Европе встречается с членами российского клуба «Ночные волки», за что его причисляют к пророссийски ориентированным политикам.