Собрано 800 тысяч крон для семей жертв нападения на больницу в Остраве

1138 человек к сегодняшнему дню приняли участие в сборе средств на поддержку семей жертв нападения на пациентов травматологической амбулатории Факультетской больницы в городе Острава. Уже собрано более 800 тысяч крон (свыше 31 тысячи евро). Пострадавшие и семьи погибших также получат финансовую поддержку от государства.
Напомним, что в результате стрельбы, открытой около 7 часов утра посетителем больницы города Острава, на месте погибли шесть пациентов травматологической амбулатории и трое получили ранения. 12 декабря скончалась еще одна женщина, получившая во время нападения тяжелые ранения. Стрелявшим оказался строительный техник, скрывшийся с места преступления на автомобиле. После обнаружения автомобиля полицейским вертолетом 42-летний стрелок совершил самоубийство. По сообщению МВД, нападавший использовал оружие, которым владел нелегально. Полиция усилила охрану больниц, школ, детских садов и мест массового скопления людей.
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