Собран 250-тысячный внедорожник Kodiaq

С конвейера завода Škoda Auto в городе Квасины сошел юбилейный экземпляр кроссовера Kodiaq. 250-тысячный внедорожник комплектации Sportline цвета Steel Grey будет отправлен покупателю во Францию, сообщает пресс-служба Škoda Auto.

«Мы представили Škoda Kodiaq всего два года назад, поэтому четверть миллиона выпущенных автомобилей – это огромное достижение для нас. Кроме того, этот внедорожник изменил имидж всего бренда и тем самым дал толчок продажам других моделей марки», - прокомментировал событие Михаэль Оэльклаус, член совета директоров Škoda, ответственный за производство и логистику.